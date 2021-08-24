حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وجرح أكثر من 1400 آخرين خلال أسبوع فقط

لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 1437 آخرون إثر وقوع 1162 حادث مرور خلال أسبوع واحد فقط.

وحسب حصيلة أوردتها، الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية فقد تم تسجيل أثقل حصـيلة بولاية ورقلة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 35 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 7 حوادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 أغسطس الجاري، بـ 16406 تدخل تم من خلالها إسعاف وإجلاء 15225 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ331 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ولبس القناع الواقي، بالإضافة إلى القيام بـ363 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ2090 تدخل سمحت بإخماد 1429 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها بولاية الجزائر، حيث سجلت 214 تدخل إثر 187 حريق.