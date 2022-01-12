حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بعنابة وسكيكدة
أسفر حادثا مرور وقعا بكل من ولايتي سكيكدة وعنابة عن إصابة 15 شخصا بجروح بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية فقد تدخلت وحداتها لولاية سكيكدة على الساعة 11 و40 دقيقة، على إثر حادث مرور، يتمثل في إصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين وسيارة نفعية، بالمكان المسمى ديار الزيتون، ببلدية عزابة.
وأكد المصدر ذاته أن الحادث خلف إصابة 14 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #سكيكدة على الساعة 11 و 40 دقيقة، على إثر #حادث_مرور، يتمثل في إصطدام بين 02 حافلتين لنقل #المسافرين وسيارة نفعية، بالمكان المسمى ديار الزيتون، ببلدية #عزابة، خلف الحادث إصابة 14 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/PfvrR5XfwW
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 12, 2022
من جهة أخرى أسفر حادث مرور وقع بولاية عنابة عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح نتيجة انحراف سيارة.
وحسب مصالح الحماية فقد تدخلت وحدات ولاية عنابة على الساعة 10 و30 دقيقة على إثر حادث مرور، يتمثل في إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 منطقة العايب عمار، ببلدية برحال.
وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #عنابة على الساعة 10 و30 دقيقة على إثر #حادث_مرور، يتمثل في إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 منطقة العايب عمار، ببلدية #برحال، خلف الحادث وفاة 03 أشخاص و إصابة 01 شخص تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/CjwpzSV0HC
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 12, 2022