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الجزائر

حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بعنابة وسكيكدة

الشروق أونلاين
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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بعنابة وسكيكدة
موقع طريقي
جانب من حادث المرور الذي وقع بولاية عنابة

أسفر حادثا مرور وقعا بكل من ولايتي سكيكدة وعنابة عن إصابة 15 شخصا بجروح بينما لقي 3 أشخاص مصرعهم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية فقد تدخلت وحداتها لولاية سكيكدة على الساعة 11 و40 دقيقة، على إثر حادث مرور، يتمثل في إصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين وسيارة نفعية، بالمكان المسمى ديار الزيتون، ببلدية عزابة.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث خلف إصابة 14 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

من جهة أخرى أسفر حادث مرور وقع بولاية عنابة عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح نتيجة انحراف سيارة.

وحسب مصالح الحماية فقد تدخلت وحدات ولاية عنابة على الساعة 10 و30 دقيقة على إثر حادث مرور، يتمثل في إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 منطقة العايب عمار، ببلدية برحال.

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة  شخص آخر تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.

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