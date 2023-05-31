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الجزائر

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 121 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 121 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
حوادث المرور

أفاد بيان مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 121 آخرين في حوادث مرور سُجّلت بعدة ولايات عبر الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتدخلت ذات المصالح في كل من ولايات عين الدفلى، الأغواط، سعيدة، سوق أهراس وقالمة. لامتصاص مياه الأمطار من داخل المنازل والمساكن، حسب بيان الحماية الجزائرية.

وانتشلت عناصر الحماية خلال نفس الفترة جثة طفلين يبلغان من العمر 14 و15 سنة. حيث توفيا غرقاً في بركة مائية بقرية أولاد السباع ببلدية بئر حدادة، جنوبيّ ولاية سطيف.

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