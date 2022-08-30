-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حوادث المرور: وفاة 51 شخصا وجرح 1785 آخرين خلال أسبوع

الشروق أونلاين
  • 69
  • 0
حوادث المرور: وفاة 51 شخصا وجرح 1785 آخرين خلال أسبوع

لقي 51 شخصا حتفهم وجرح 1785 آخرين, في حوادث مرور مسجلة عبر عدة ولايات خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت الجاري. 

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت الجاري كانت في ولاية عين الدفلى بوفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وجرح 41 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 26 حادث  مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2400 تدخلا سمحت بإخماد 1796 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة, أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 337 حريق, البليدة بـ 96 حريق وولاية وهران بـ 55 حريق.

كما أحصت ذات المصالح, 5135 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4452 عملية إسعاف و إنقاذ 428 شخص من الخطر.

مقالات ذات صلة
لهذه الأسباب يصنّف الجزائريون الأحسن معيشة في إفريقيا

لهذه الأسباب يصنّف الجزائريون الأحسن معيشة في إفريقيا

الريسوني!

الريسوني!

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

انطلاق عملية التسجيل في مسابقة توظيف الطلبة القضاة

انطلاق عملية التسجيل في مسابقة توظيف الطلبة القضاة

وزير التربية: هكذا سيتمّ اختيار أساتذة اللغة الإنجليزية في الابتدائي

وزير التربية: هكذا سيتمّ اختيار أساتذة اللغة الإنجليزية في الابتدائي

حوادث المرور: 7 قتلى و248 جريحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

حوادث المرور: 7 قتلى و248 جريحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد