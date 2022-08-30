حوادث المرور: وفاة 51 شخصا وجرح 1785 آخرين خلال أسبوع

لقي 51 شخصا حتفهم وجرح 1785 آخرين, في حوادث مرور مسجلة عبر عدة ولايات خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت الجاري كانت في ولاية عين الدفلى بوفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وجرح 41 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2400 تدخلا سمحت بإخماد 1796 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة, أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 337 حريق, البليدة بـ 96 حريق وولاية وهران بـ 55 حريق.

كما أحصت ذات المصالح, 5135 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4452 عملية إسعاف و إنقاذ 428 شخص من الخطر.