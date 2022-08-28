حوادث المرور: 7 قتلى و248 جريحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 248 آخرين بجروح مختلفة في 166 حادث مرور وقع بعدة ولايات خلال الفترة الممتدة ما بين27 الى 28 أوت 2022.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية، أن وحداتها قامت بـ 166 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات خلفت 07 وفيات و إصابة 248 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم التكفل بهم ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت ذات المصالح ثلاث حالات وفاة في البحر بشواطئ الممنوعة للسباحة خلال 24 ساعة الأخيرة بكل من ولايات مستغانم وجيجل وتيبازة حيث تبلغ الضحية الأولى 20 سنة, شاب توفي بشاطئ ممنوع للسباحة ببلدية سيدي داودي كما تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 32 سنة متوفي غرقا بشاطئ أوريغة الممنوع للسباحة بلدية مزغران ولاية تيبازة في حين تم بولاية جيجل انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة متوفي غرقا بشاطئ الرواسة ممنوع للسباحة بلدية الطاهير.

وفيما يخص التدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية والتي مست بعض ولايات الوطن كسوق أهراس وتبسة وإن قزام قامت مصالح الحماية المدنية بإنقاد وإخراج عدة أشخاص كانوا عالقين على متن سيارتهم بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ففي ولاية تبسة وببلدية بولحاف الدير تم إخراج خمسة 05 سيارات تحمل عائلات بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بولحاف الدير اما ببلدية سوق أهراس فقد تم إخراج ثلاث سيارات سيارتين منها كانتا عالقتين نتيجة تجمع المياه في الطريق المسمى (قنطرة سيبو)ي والثالثة كانت عالقة نتيجة تجمع المياه بمحور دواري امام المستشفى الجهوي لذات البلدية بولاية سوق اهراس.

أما بولاية إن قزام فقد تم إنقاذ عائلات متكونة من 23 شخصا كانوا محاصرين وسط الواديي بالإضافة إلى القيام بعمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض المنشآت.