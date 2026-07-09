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حوادث المرور.. 7 وفيات و274 جريحا في يوم واحد

الشروق أونلاين
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حوادث المرور.. 7 وفيات و274 جريحا في يوم واحد

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات و274 جريحا في حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية، أنها نفذت 4383 تدخلا عبر مختلف ولايات الوطن، بمعدل تدخل واحد كل 19 ثانية، في إطار مهام الإغاثة والإنقاذ والتكفل بالحوادث والطوارئ.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، قامت وحداتها بـ239 تدخلا، أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 274 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية.

من جانب آخر، نفذت مصالح الحماية المدنية 717 تدخلا ضمن عمليات الإنقاذ المرتبطة بحوادث الغرق، مكنت من إنقاذ 474 شخصًا من الغرق، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأرواح خلال موسم الاصطياف.

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