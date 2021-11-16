حوادث المرور: 77 وفاة وأكثر من 350 جريح خلال النصف الأول من نوفمبر

أعلنت وحدات الدرك الوطني تسجيل 204 حادث مرور خلف وفاة 77 شخصا وجرح 389 آخرين خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.

وحسب حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 نوفمبر 2021 في مجال أمن الطرقات، فقد تم تسجيل 204 حوادث مرور عبر مختلف ولايات من الوطن، خلَّفت في مجملها وفاة 77 شخصاً، و389 جريحاً. (شفاهم الله).

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية تمكنت ذات الوحدات من “حجز 165.808 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي قدره 2.162.850 دج و350 أورو من عائدات المتاجرة بهذه السموم بالإضافة إلى توقيف مائة وأربعة عشر (114) شخصاً وحجز إثنان وعشرون (22) وسيلة نقل” حسب بيان الدرك.

كما تمكنت “وحدات الدرك الوطني من حجز 90.939 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، مع حجز سبعة (07) وسائل نقل وتوقيف واحد وعشرون (21) شخصاً”.

وكشف البيان عن” حجز 278 قنطار و80 كلغ من مادة التبغ، بالإضافة إلى 354.425 كيساً من نفس المادة، 20.930 علبة سجائر من مختلف العلامات، بالإضافة إلى حجز عشرة (10) وسائل نقل وتوقيف سبعة عشر (17) شخصاً”.