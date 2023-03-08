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رياضة

حوار رونالدو يتوّج الصحفي الشهير مورغان بجائزة مميّزة

عمر سلامي
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حوار رونالدو يتوّج الصحفي الشهير مورغان بجائزة مميّزة
ح.م
الصحفي الشهير مورغان يتوّج بجائزة مقابلة العام

توّج الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان بجائزة مقابلة العام، في حفل توزيع جوائز الصحافة الرياضية البريطانية، بعد حواره مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد أطلق تصريحات نارية، خلال مقابلة صحفية مع بيرس مورغان في 14 نوفمبر الماضي، قبل مغادرته مانشستر يونايتد.

وأكد رونالدو خلال تلك المقابلة، أنه تعرض للخيانة في مانشستر يونايتد، كما قال أيضا أنه لا يحترم مدرب الفريق إريك تين هاغ.

وأثارت تلك المقابلة ضجة كبيرة، داخل مانشستر يونايتد، لتنتهي الأزمة بفسخ عقد رونالدو بالتراضي.

وكتب بيرس مورغان عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “تشرفت بالفوز بجائزة مقابلة العام في حفل توزيع جوائز الصحافة الرياضية البريطانية عن مقابلتي مع رونالدو”.

وأضاف: “شكرا لفريقي الرائع و القناة الناقلة وبرنامجي و لكريستيانو لمنحي مقابلة مذهلة.

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