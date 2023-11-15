حوار مع الكفاءات الجزائرية بالخارج لتسهيل تصدير خدمات “دي زاد”

مفاوضات بين "كريا" و"جازبورا" لجلب التكنولوجيا مقابل الأفكار

أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، الأربعاء، إبرام اتفاق تعاون بين “كريا” وجمعية الكفاءات الجزائرية بالخارج “جازبورا” لتسهيل تصدير الخدمات الجزائرية نحو بلدان أجنبية، وهو ما سيساهم في ضخ العملة الصعبة للخزينة الجزائرية.

وأوضح مولى خلال افتتاحه اليوم الثاني من أيام “مقاولاتية الأعمال في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري”، أن هذا الاتفاق “سيمكّن من نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا من طرف الكفاءات الجزائرية في الخارج نحو الجزائر، مقابل احتكاك هذه الكفاءات مع حاملي المشاريع الجزائريين والإنصات إلى أفكارهم والإطلاع على إمكاناتهم ومواهبهم، والتعاون معهم”.

ويشدّد كمال مولى، على أنه تسعى منذ تأسيسها قبل أزيد من سنتين، لإنشاء جسور للتواصل مع الجالية الجزائرية بالخارج، معتبرا أنهم في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مقتنعون بأن الجزائر “بحاجة لكل أبنائها للنجاح، سواء في الداخل أو الخارج، حتى تتمكّن من تبوإ مكانة ريادية على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي، والعودة كبلد قوي اقتصاديا وصلب اجتماعيا”.

وصرّح مولى: “نستعد للعمل جديا خلال المرحلة المقبلة لتطوير هذه الشراكة، وسعداء بحضور هذه الكفاءات معنا اليوم”، وأردف قائلا: “أشكركم لقدومكم من فرنسا، لوكسمبورغ، المملكة المتحدة، دبي، الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الشباب حاملي المشاريع، جميعكم يمتلك أجندة مكتظة لمسؤولياته ويشغل مسؤوليات عدّة بالخارج، إلا أن التزامهم تجاه وطنهم، ورغبتهم للمساهمة في بناء جزائر قوية كانت أقوى، وتمكنوا لهذا الغرض من إيجاد السبل الكفيلة ليكونوا حاضرين معنا اليوم”.

وسبق لمولى أن أكد خلال افتتاحه أيام المقاولاتية الثلاثاء بالمركز الدولي للصحافة، أنه شخصيا رفقة أعضاء المجلس، حرصوا على تنظيم هذه الأيام، إيمانا منهم بقدرات الشباب الجزائري كأعظم ثروة للبلاد، في حين شدّد على أن النمو الاقتصادي وخلق الثروة أكبر التحديات التي تواجه بلادنا، مضيفا: “هنا يأتي دور شبابنا حاملي المشاريع، فالمؤسسة قبل كل شيء شخص حامل لفكرة لديه الجرأة لتجسيدها”.

ويقول مولى أن سنة 2023 ستسفر عن تخرج 5.6 مليون طالب جامعي في البلاد، ما يعني أن الدولة سمحت لشبابنا بتحصيل المعرفة، عبر تطوير حاضنات الأعمال وتفعيل روح المقاولاتية تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما سيوفر آلاف المؤسسات ومناصب الشغل، مضيفا: “سيعقب هذه الأيام المنظمة من طرف مجلس التجديد الاقتصادي أيام أخرى، أدعو من خلالها الشباب للاستفادة من كل النصائح المسداة على هذا المستوى”.