حوالي 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب في 24 ساعة

34 شخصا لاقوا حتفهم

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو 60 ألف شخص عبروا الحدود منذ صباح الخميس 30 جويلية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان خيسوس فيفاس، تصريحه القائل بأن عدد الذين عبروا الحدود ربما بلغ 60 ألفا، مضيفا أن 34 شخصا لاقوا حتفهم.

La colaboración “ejemplar” del régimen feudal marroquí; pic.twitter.com/N7YNLugLbQ — Frente POLISARIO (@Polisario_) July 30, 2026

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية في وقت سابق العثور على 19 جثة في المياه.

وبحسب الوكالة، شوهد مئات الأشخاص وهم يعودون إلى المغرب عبر المعابر الحدودية وفتحات في السياج، وقال بعضهم إنهم ​لم يتمكنوا من العثور على طعام أو مأوى في سبتة.