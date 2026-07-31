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34 شخصا لاقوا حتفهم

حوالي 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب في 24 ساعة

الشروق أونلاين
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حوالي 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب في 24 ساعة
فرانس برس

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو 60 ألف شخص عبروا الحدود منذ صباح الخميس 30 جويلية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان خيسوس فيفاس، تصريحه القائل بأن عدد الذين عبروا الحدود ربما بلغ 60 ألفا، مضيفا أن 34 شخصا لاقوا حتفهم.

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية في وقت سابق العثور على 19 جثة في المياه.

وبحسب الوكالة، شوهد مئات الأشخاص وهم يعودون إلى المغرب عبر المعابر الحدودية وفتحات في السياج، وقال بعضهم إنهم ​لم يتمكنوا من العثور على طعام أو مأوى في سبتة.

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