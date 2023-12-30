حياة الرئيس الراحل هواري بومدين في فيلم سينمائي قريبا

الصادق بخوش ينهي سيناريو "الرجل اللغز"

أنهي الصادق بخوش مشروع سيناريو بعنوان “الرجل اللغز”، يقع في مائة وواحد وستين مشهدا، يتناول حياة الرئيس الراحل هواري بومدين.

ويتناول السيناريو حياة الزعيم الراحل منذ طفولته في قرية “بني عدي” دائرة “هيليوبوليس” ولاية قالمة إلى التحاقه بمعهد الكتانية في قسنطينة، ثم سفره راجلا إلى القاهرة مرورا بتونس، للدراسة بجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

ويعتبر هذا العمل الذي ينتظر ان يقدم للسينما مختلف مراحل حياة ومسار بومدين منذ التحاقه بصفوف ثورة التحرير في القاهرة 1954، حيث ركب البحر على متن قارب سياحي تملكه ملكة الأردن “ديانا” وكان يحمل ما لا يقل عن واحد وعشرين طنا من السلاح والذخيرة. وكان بومدين تحت قيادة بن مهيدي ثم عبد الحفيظ بوصوف.

وتدرج الزعيم بومدين في الرتب العسكرية وترقى في المناصب القيادية إلى أن بلغ رتبة عقيد في سن الخامسة والعشرين عاما. ثم خلف العقيد بوصوف في قيادة الولاية الخامسة بعد أن انخرط هذا الأخير في لجنة التنسيق والتنفيذ، بعدها كلفته قيادة الثورة برئاسة الأركان.

ويتناول السيناريو أيضا بعض مواقف بومدين الذي عارض اتفاقيات إيفيان واختلف مع أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، حيث اصطدم ببعض قيادات الداخل وانتصر عليهم بما كان له من قوة عسكرية مسلحة ومنظمة. كما يتوقف السيناريو ذاته عند أول مجلس تأسيسي ووزيرا للدفاع نائبا لرئيس الجمهورية السيد “احمد بن بلة”.

وخلال هذه المحطات العديدة التي تناولها السيناريو، تطرق الصادق بخوش في مشروع العمل السينمائي إلى “شخصية هذا القائد في المجال العسكري وقيادة الرجال في المواجهات والمعارك وقدراته الفائقة في إدارة مجمل جزئيات القيادة وكيفية تعامله بذكاء وحزم مع مختلف المستجدات”.

كما حلل السيناريو شخصية بومدين الكاريزمية في قيادة الرجال إبان الثورة وخلال بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس اجتماعية من خلال خياراته للنظام الاشتراكي وإطلاقه للثورات الثلاث: الثورة الزراعية، الثورة الصناعية، الثورة الثقافية، حيث يعبر السيناريو عن إنجازات بومدين في تعميم التعليم ومجانية وتعريب المدرسة والطب المجاني وتأميم المحروقات وبناء السّد الأخضر والقاعدة الصناعية والقوّة العسكرية.

كما يتناول أيضا في السياق ذاته مواقف وسياسة بومدين الدولية كقائد للعالم الثالث ودول عدم الانحياز وفي الدفاع عن القضايا العادلة وحركات التحرر لاسيما القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يقف سيناريو بخوش موقفا نقديا من بعض خيارات الرئيس الراحل وكذا سياسته.