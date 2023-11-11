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حياة مليون طفل “على شفير الهاوية”.. تقول اليونيسف

الشروق أونلاين
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حياة مليون طفل “على شفير الهاوية”.. تقول اليونيسف
ح. م
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن حياة مليون طفل متواجد بقطاع غزة "على شفير الهاوية"، في بيان نشرته أمس الجمعة 10 نوفمبر.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن حياة مليون طفل متواجد بقطاع غزة “على شفير الهاوية”، في بيان نشرته أمس الجمعة 10 نوفمبر.

فإضافة للقصف المتواصل على القطاع الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء، عدد منهم أطفال، فتعرف الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، انهيارا شبه كامل يهدد حياة كل طفل في القطاع.

الوكالة الأممية أشارت إلى توقف الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريباً، خلال الـ24 ساعة الماضية. كذلك قيام قوات الإحتلال  بهجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، حيث هناك أطفالاً يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة.

كما أضافت اليونيسف أيضا أن مستشفى النصر للأطفال تعرض لأضرار مرة أخرى يوم الخميس في هجوم، بما في ذلك معدات منقذة للحياة. وقد توقف بالفعل مستشفى آخر للأطفال في الشمال عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود، كما وأن مستشفى ولادة تخصصي في حاجة ماسة إلى الوقود لمواصلة عمله.

وفي تعليقها على هذه الأحداث وأخرى مما يحدث في القطاع، قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُضُر” إن الأطفال يتعرضون للحرمان من حقهم في الحياة والصحة،” وأكدت أن  “حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب بحسب قوانين الحرب، وكلاهما مطلوب الآن”.

المسؤولة الأممية حذرت من كون “الأطفال في غزة على شفير الهاوية، وخاصة في الشمال”.

مسؤولة اليونيسف وجهت نداءا فوريا لوقف هجمات الأحتلال على المرافق الصحية “لا يزال هناك آلاف وآلاف من الأطفال في شمال غزة بينما تشتد الأعمال العدائية. ليس لدى هؤلاء الأطفال مكان يذهبون إليه وهم في خطر شديد. إننا ندعو إلى وقف الهجمات على مرافق رعاية صحة الأطفال فورًا، وإلى توصيل الوقود والإمدادات الطبية بشكل عاجل إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الأجزاء الشمالية من القطاع.”

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