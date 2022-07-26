حيداوي بقمة عدم الانحياز بأذربجان

يشارك رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، في فعاليات قمة شباب عدم الانحياز، المنظمة في جمهورية أذربيجان، من 26 إلى 29 جويلية الجاري.

وأفاد المجلس الأعلى للشباب في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن رئيس المجلس حضر فعاليات الافتتاح مرفوقا بعصمان عبد الوهاب سفير الجزائر بأذربيجان، والتي شهدت حضور الشباب الممثلين عن كافة دول عدم الانحياز.

وألقى رئيس المجلس كلمة في افتتاح القمة نوه فيها بأهمية الحدث وأكد حرص الجمهورية الجزائرية على التمكين للشباب للمساهمة في بناء وطنهم وهو ما تجلى من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب مؤخرا، والذي نصبه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في العشرين من شهر جوان الماضي والذي جاء وفاء بالتزاماته الرامية لإشراك الشباب فعليا للمشاركة في الحياة العامة.

كما أكد أن هذه القمة تشكل فرصة لتعزيز آليات التعاون والتبادل من أجل المساهمة في تنمية بلدان الحركة.