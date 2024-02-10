حيداوي: نعمل على أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية

تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون في بناء منظومة الحكم الجديدة

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، السبت ببومرداس، أن أحسن استثمار تقوم به هيئته يتمثل في العمل على أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي.

وقال حيداوي لدى افتتاح الندوة الولائية الخاصة بانتخاب ممثلي شباب الولاية في المجلس، أن هذا الأخير يعمل لكي يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي بممارسات جديدة، لتعزيز المفهوم الراقي للديمقراطية التشاركية، و “لبروز منظومة سياسية قوية ملتفة حول الوطن وأهدافه السامية”.

ويقع على عاتق المجلس الأعلى للشباب، كما أضاف، “نشر ثقافة جديدة وسط شباب قوي، واعي، له قدرة التفكير العقلاني وقوة اقتراح مخطط و برامج قابلة للتجسيد الميداني”.

ودعا حيداوي شباب المجلس بالمناسبة، إلى “التواصل وتوسيع التشاور و الحوار، و بناء مقترحات جادة مع كل الشباب الجزائري”.

وأوضح أن المجلس ينظم لقاءات عبر الوطن من أجل “توطيد العلاقة والتواصل مع القاعدة الشبابية وتكثيف التنسيق بين الشباب ورفع اهتماماتهم وانشغالاتهم حول واقعهم للمعنيين بالأمر وفق منهجية وخطة واضحة المعالم والأهداف”.

وخلص حيداوي بالقول إن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع مجموعة من التعهدات خلال حملته الانتخابية تجعل من الشباب الأساس في بناء منظومة الحكم، و ترجم ذلك واقعيا من خلال سلسلة من الإجراءات الميدانية الجريئة، أهمها تأسيس المجلس الأعلى للشباب و مرافقته ليكون دائم الحضور ضمن منظومة الحكم في البلاد”.

للاشارة فقد حضر الندوة الولائية الخاصة بانتخاب ممثلي شباب الولاية في المجلس، ممثلون عن مختلف الهيئات الشبابية إلى جانب السلطات الولائية.