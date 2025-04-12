حيداوي يشرف على انطلاق التسجيلات الخاصة بالمخيمات الصيفية لهذا الموسم

أشرف وزير الشباب، المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على انطلاق التسجيلات الخاصة بالمخيمات الصيفية لموسم 2025 الموجهة للأطفال، والتي تتم عبر الأرضية الرقمية التابعة للوزارة.

ووفقا لما أفاد به التلفزيون الجزائري، فخلال إشرافه اليوم السبت، 12 أفريل بالجزائر، على انطلاق هذه العملية، التي تزامنت مع تنظيم “الورشة الوطنية رفيعة المستوى حول البرامج الموحدة لحملة العطل الصيفية 2025″، أوضح حيداوي أن استحداث منصة إلكترونية خاصة بالمخيمات الصيفية يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة الشباب في شقها المتعلق بتنظيم وتسيير مراكز العطل والترفيه للأطفال والشباب من داخل الوطن وأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

كما أفاد الوزير أن المخيمات الصيفية ستشهد هذا الموسم تطبيق “مقاربة جديدة وعصرية تهدف إلى تحقيق أهداف تربوية موحدة تم تسطيرها مسبقًا ضمن استراتيجية القطاع”، مشيرًا إلى أن “32 ألف طفل من داخل الوطن ومن أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج سيستفيدون، خلال هذه المخيمات، من برامج تربوية ترتكز على محاور تعزز الروح الوطنية والمواطنة والحس المدني”.