حيدر علييف يبني مجد أذربيجان

يتوق الشعب الأذربيجاني إلى الحرية منذ قرون. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، نالت أذربيجان استقلالها الوطني.

لقد سلكت جمهوريتنا بحزم طريق بناء دولة قانونية وديمقراطية ومتحضرة. كل هذا هو عملية معقدة، وليست علاقة ليوم واحد، لكن أذربيجان سارت باستمرار نحو هدفها، وفعلت الكثير في فترة زمنية قصيرة، وطوّرت اقتصادها وحررت أراضيها بعد 30 عامًا من الاحتلال، وأرست الأساس لحقبة جديدة من التنمية في المنطقة وحاولت تشكيل مجتمع ديمقراطي قانوني في البلاد.

موقع أذربيجان في منطقة ذات أهمية كبيرة للعديد من البلدان، عند التقاطع الجيوسياسي المهم بين أوروبا وآسيا، ولديها موارد طبيعية واسعة وإمكانات صناعية كبيرة.

بالاعتماد على اصرار وثقة الشعب الأذربيجاني، وضع القائد الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف أساس هذا الخط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز استقلالنا وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

هذه هي كلمته -لا أحد يستطيع إجبار الشعب الأذربيجاني على التراجع عن المسار الذي سلكه، ونحن متفائلون بمستقبل بلدنا. وربط هذا التفاؤل بالعمليات التاريخية في العالم والتغيرات الجادة في نظام العلاقات الدولية.

كان يعتقد أن النظام العالمي المتكافئ، الذي حل محل المواجهة العسكرية والمواجهة الأيديولوجية، سيشكل أساس نظام العلاقات الدولية.

وقال حيدر علييف إننا نرى النور في نهاية النفق يقودنا من عالم العداء القائم على استخدام القوة الى عصر التعاون والتقدم ونحن مستعدون للسير يدا بيد على هذا الطريق مع كل الدول والشعوب.

ومع ذلك، فإن الأخطار التي تواجه البشرية لم يتم القضاء عليها بالكامل بعد. عانت العلاقات بين الدول ذات الفرص الاقتصادية المختلفة، كما كان من قبل، من مشاكل الماضي. يقودنا الوقت إلى تحديات جديدة من حيث التهديدات البيئية، ومشاكل السكان والتنمية.

لا توجد أمة في العالم ليس لها زعيم وطني لعب دورًا استثنائيًا في أصعب مرحلة من التاريخ الوطني ومصيرها وشكل تقاليد الدولة.

لأنه عند قلب صفحات الحياة الهادفة والغنية للقادة، وتحليل خطواتهم، تتشكل صورة واضحة لتقاليد وتاريخ ومستوى تطور الأمم التي ينتمون إليها.

هذه الشخصيات العبقرية، بعوالمها الروحية السامية، وتفانيها الصادق لأسمى المُثل الإنسانية والوطنية والمصالح الوطنية، تقيم نصبًا تذكاريًا رائعًا في قلوب الملايين.

بهذا المعنى، نحن شعب سعيد، لدينا أيضًا نصب تذكاري أبدي: القائد العظيم حيدر علييف!

هناك بعض القادة الذين يتركون آثارًا عميقة في مجتمعاتهم. على الرغم من مرور عقود، لم ينس المجتمع أبدًا ذلك القائد ويقبل كل كلمة له ككلمة والذين حكموا بلادهم من بعده اتبعوا سياسات ذلك القائد الذي لا ينسى.

كان حيدر علييف محبوبا ومحترما في حياته ويُحتفل به بعد وفاته.

لقد شقّ حيدر علييف لأذربيجان طريقا في مجرى التاريخ، وحماها من كل أنواع الأخطار وأقام دولة صلبة. اليوم، تدين أذربيجان بموقعها كنجم لامع في القوقاز لسياسات حيدر علييف.

أعد حيدر علييف الأسس الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية والروحية لإقامة وتوسيع وتقوية العلاقات متعددة الأوجه بين أذربيجان ودول الشرق، وخاصة العالمين العربي والإسلامي.

لطالما كان حيدر علييف فخورا بكونه مسلما وأذربيجانيا. لقد كان قائداً عالمياً وكرّس حياته لهذا الهدف وهذا الإيمان. وعبّر عن حبه واحترامه والتزامه بتركيا تحت شعار “نحن أمة واحدة في دولتين”.

اسم حيدر علييف معروف ويتم الاحتفال به بطريقة هادفة ومهمة في تركيا والعديد من الدول. حيدر علييف معروف لدى الشعب الأذربيجاني بلقب “القائد الدائم والوطني”.

في أذربيجان، يتم إحياء ذكرى حيدر علييف بأحداث مختلفة في كل من عيد ميلاده وفي ذكرى وفاته. وُلد حيدر علييف في 10 مايو 1923 وتوفي في 12 ديسمبر 2003. على الرغم من هذه الفترة، فإن حب حيدر علييف ينمو عند الشعب الأذربيجاني دائما وأبدا.