حيل بسيطة لتقليل تأثير المكيف على الجسم

قد يسبب المكيف بعض المشكلات الصحية عند استخدامه بطريقة غير صحيحة، مثل جفاف الحلق والأنف، والصداع، وآلام العضلات، أو زيادة الحساسية التنفسية.

نشرت مجلة طبية دراسة حول تأثير أجهزة التكييف على الصحة، ووجدت أن الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الأماكن المكيفة يشتكون أكثر من أعراض مثل:

جفاف العينين، وانسداد أو سيلان الأنف، وتهيج الحلق، والصداع، والشعور بالإرهاق مقارنة بالأشخاص الموجودين في أماكن ذات تهوية طبيعية، وفقا لموقع pmc.

ولحسن الحظ، يمكن تقليل هذه الآثار السلبية باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة والفعالة.

اضبط درجة الحرارة بشكل معتدل

من أكثر الأخطاء شيوعا ضبط المكيف على درجات منخفضة جدا. ينصح الخبراء بالحفاظ على درجة حرارة معتدلة وعدم خلق فرق كبير بين حرارة الداخل والخارج، لأن الانتقال المفاجئ بين البيئتين قد يسبب إجهادًا للجسم والشعور بالتعب أو الصداع.

كما أن درجات الحرارة المعتدلة توفر راحة أفضل وتقلل استهلاك الطاقة.

تجنب توجيه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم

اندفاع الهواء البارد مباشرة نحو الوجه أو الرقبة أو الظهر قد يؤدي إلى تيبس العضلات أو الشعور بآلام في المفاصل لدى بعض الأشخاص.

لذلك يُفضل توجيه فتحات التهوية نحو الأعلى أو توزيع الهواء في الغرفة بدلا من تركيزه على شخص واحد لفترات طويلة، حسب موقع kepu.qingdaonews.

تنظيف الفلاتر بانتظام

تتراكم الأتربة والملوثات داخل فلاتر المكيف مع مرور الوقت، وقد يعاد ضخها في الهواء إذا لم تُنظف بصورة دورية.

وتوصي الهيئات الصحية بتنظيف أو استبدال الفلاتر وفق تعليمات الشركة المصنعة للحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل وتقليل مسببات الحساسية.

المحافظة على مستوى رطوبة مناسب

الهواء الجاف جدا قد يسبب جفاف العينين والجلد والأنف، بينما تؤدي الرطوبة المرتفعة إلى نمو العفن وزيادة الشعور بالاختناق.

وتوصي وكالة حماية البيئة الأمريكية بالحفاظ على الرطوبة الداخلية بين 30% و50% تقريبا لتحقيق أفضل توازن صحي، وفق موقع epa.

تهوية المنزل بانتظام

حتى مع تشغيل المكيف، يحتاج المنزل إلى تجديد الهواء من وقت لآخر. فالتهوية تساعد على التخلص من الملوثات والروائح والمواد العالقة داخل الغرف.

شرب كميات كافية من الماء

يؤدي الجلوس لفترات طويلة في بيئة مكيفة إلى زيادة الشعور بجفاف الحلق والجلد.

لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام خلال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض أي فقدان للسوائل.

كما أن الترطيب الجيد يساعد على تخفيف الشعور بالإجهاد المرتبط بالحرارة أو البرودة الزائدة.

عدم الانتقال مباشرة من الحر إلى البرودة الشديدة

بعد العودة من الخارج أو بعد ممارسة الرياضة، من الأفضل منح الجسم بضع دقائق للتأقلم قبل الجلوس أمام المكيف مباشرة.

هذا الانتقال التدريجي يساعد الجسم على التكيف مع اختلاف درجات الحرارة ويقلل الشعور بالانزعاج.

استخدم أجهزة مساعدة عند الحاجة

يمكن أن تساعد أجهزة تنقية الهواء في تحسين جودة الهواء داخل المنزل عبر تقليل الغبار وحبوب اللقاح وبعض الملوثات الدقيقة. كما قد يكون مزيل الرطوبة مفيدا في المناطق الرطبة للحفاظ على بيئة أكثر راحة وصحة، بحسب موقع idealhome.