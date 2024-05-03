حيماد عبد اللي على رادار نيس وأندرلاخت

يوجد الدولي الجزائري لنادي أنجي الفرنسي، حيماد عبد اللي، ضمن مخططات عديد الأندية تحسبا للموسم القادم، وعلى رأسها نادي نيس الفرنسي، والعملاق البلجيكي أندرلاخت، حسب ما كشف أمس تقارير صحفية في البلدين.

وأكدت قناة “فرانس بلو”، بأن نيس الفرنسي وضع متوسط ميدان المنتخب الوطني ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يريد استقدامهم لتدعيم صفوفه تحسبا الموسم القادم.

في نفس السياق، كشفت مصادر إعلامية بلجيكية أم نادي أندرلاخت أبدى اهتمامه بضم حيماد، إلى جانب ناديان آخران من الدوري البلجيكي.

ويقدم حيماد موسما متميزا مع فريقه أنجي الذي يسعى للعودة إلى “الليغا 1” الفرنسية، حيث لعب 32 مواجهة كلها كأساسي، وتمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.