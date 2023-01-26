حيمودي: الجزائر وفرت كل الظروف من أجل تحكيم جيد في الشان

قال نائب رئيس لجنة التحكيم، جمال حيمودي، إن الجزائر وفرت كل الظروف للحكام من أجل تقديم أداء جيد في بطولة الشان الجارية في الجزائر.

وأضاف حيمودي في تصريحات إعلامية، على هامش اليوم المفتوح لحكام الشان أمام الإعلاميين: “التحضيرات لحكام الشان، انطلقت قبل أسبوع من بداية البطولة، من خلال عدة ورشات”.

وتابع حيمودي: “استعملت تقنية “الفار” في الجزائر لأول مرة في المباريات، من الافتتاح إلى المباراة النهائية”.

وقال نائب رئيس لجنة التحكيم: “الحكام مرتاحون كل الظروف مهيأة، في الفنادق وفي الملاعب من أجل أداء جيد، وعندما تتوفر الإمكانيات، التحكيم دون شك سيكون جيدا وتقل الأخطاء.

وأشاد حيمودي بما وفرته الجزائر من إمكانيات من أجل إنجاح الشان، حيث قال: “تنظيم الجزائر للشان، هو تنظيم جيد بمستوى تنظيم الكان”.