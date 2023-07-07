حيمودي عضوا في لجنة التحكيم بـ “الكاف”

فاز الجزائري جمال حيمودي، الجمعة، بِمنصب العضوية في لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ويشغل حيمودي (52 سنة) حاليا، منصب نائب رئيس لجنة التحكيم على مستوى اتحاد الكرة الجزائري.

ومن شأن هذا التعيين، أن يصون مصالح المنتخبات الجزائرية وأيضا أندية البطولة الوطنية في الاستحقاقات القارّية. وتحديدا، الحيلولة دون التعرّض للظّلم التحكيمي.

وفضلا عن حيمودي، عيّنت “الكاف” البنيني هوغ آلان أجوفي رئيسا للجنة التحكيم، وأسندت إلى الجنوب إفريقي فيكتور غوميز منصب نائب الرّئيس.