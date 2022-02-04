حيمودي: “على الفاف طلب طاقم تحكيم من أعلى مستوى للمباراة الفاصلة”

قال الحكم الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي أن الإتحاد الجزائري يجب أن يتقدم بطلب تعيين طاقم تحكيم من أعلى مستوى لإدارة المباراة المزدوجة المؤهلة إلى المونديال.

وأكد حيمودي للإذاعة الوطنية، أنه يتعين على “الفاف” التقدم بطلب إلى “الكاف” و”الفيفا”، من أجل تعيين حكام مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم، من أجل إدارة المباراة الفاصلة أمام الكاميرون.

وأضاف حيمودي أنه لا يجب ترك أي مجال للمفاجأة، قبل مبارتي شهر مارس، مؤكدا أن لقاء الذهاب في الكاميرون يكتسي أهمية كبيرة كونه مفتاح التأهل إلى كأس العالم.

من جهة أخرى تطرق حيمودي إلى أداء الحكم غاساما، في مباراة نصف النهائي بين الكاميرون ومصر، وقال: ” التحكيم كان متوسط، ولم تكن هناك قرارات مؤثرة على نتيجة المباراة”.

وتابع حيمودي: ” احتجاج منتخب مصر على تعيين غاساما، دون شك أمر أثر عليه، ولذلك فإن المنتخبات عليها المطالبة بحكم جيد قبل التعيين وليس الاحتجاج بعده”.

ورشح حيمودي في الأخير، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لإدارة المباراة النهائية التي تجمع بين السنغال ومصر، سهرة الأحد، وذلك بالنظر إل الأداء الجيد للحكم الجنوب إفريقي في المباريات التي أدارها”.