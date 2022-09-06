حيمودي ومجيبة يكرمان دعاس ويستمعان إلى أعراب ونادر

الدوليون الجزائريون بالمغرب لإدارة السوبر

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم استمعت أمس إلى الحكمين أعراب عبد الرزاق الذي أدار مقابلة مولودية وهران ونجم مقرة، الذي تغاضى عن الإعلان عن ضربة الجزاء لصالح الحمراوة، ونادر علي الذي لم يحتسب هو أيضا ضربة جزاء لشبيبة القبائل، كما تم الاستماع أيضا إلى الحكم دعاس أحمد الذي سربت صورة له في ملعب خنشلة بمناسبة لقاء الاتحاد المحلي واتحاد العاصمة.

وبحسب مصدر “الشروق”، فإن الحكمين أعراب ونادر قدما شروحات وتفسيرات عن الأخطاء المرتكبة حيث تلقيا توجيهات من طرف الحكمين الدوليين السابقين حيمودي ومجيبة، باعتبار أنهما أول حكمين يمثلان أمام لجنة التحكيم، حيث طالبا من الثنائي وكل الحكام أن يتحرروا من الضغط، والعودة إلى المستوى المطلوب في قادم اللقاءات، معتبرين أن الجولات القادمة ستكون أصعب وعلى كل الحكام أن يكونوا في المستوى.

وفي ما يخص الحكم دعاس أحمد من رابطة باتنة والذي سربت له صورة وهو “شبه نائم”. فإنه ورغم الوعكة الصحية التي أصيب بها أكمل مهمته على أكمل وجه، وتنقل بعد اللقاء إلى المستشفى، حيث بقي أربع ساعات وهو يتلقى العلاج وهو ما اعتبرته لجنة التحكيم، تضحية حقيقية من حكم رفض التخلي والهروب من المسؤولية.

جمال حيمودي وأمام دهشة حتى الحكم دعاس نفسه، تم تكريمه بباقة ورد كرد اعتبار له على ما قام به طيلة اللقاء والشهادة التي قدمها عليه سواء الحكم الدولي مصطفى غربال الذي أدار المباراة بامتياز رفقة مساعديه أو محافظي اللقاء، رئيسي رابطة سطيف وعنابة، حيث أكدوا أن ابن مدينة باتنة قام بواجبه على أكمل وجه، وأن الصورة التي نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة كاملة، لذلك ارتأت لجنة التحكيم أن ترد الاعتبار للحكم دعاس الذي تأثر كثيرا للفتة التي قام بها جمال حيمودي..

علما أن الحكم أحمد دعاس نال شارة حكم فيديرالي منذ سنة تقريبا، وسبق له أن حكم في البطولة البولونية ويتحدث خمس لغات وهو مشروع حكم ناجح.

وفي سياق آخر، يتواجد من أمس الرباعي الجزائري مصطفى غربال عبد الحق اتشعلي ومقران قوراري ولحلو بن براهم لإدارة مقابلة السوبر الإفريقي بين الوداد البيضاوي المتوج بكأس رابطة الأبطال الافريقية ونهضة بركان الفائز بكأس الكاف المقررة هذا السبت بالرباط.