حيمودي ومجيبة يهددان بالاستقالة من لجنة التحكيم

بسبب تماطل الفاف في تحضير عقديهما

هدد نائب رئيس لجنة الحكام للفاف، الحكم الدولي السابق جمال حيمودي، والمدير الوطني للتحكيم رشيد مجيبة، بالاستقالة من منصبهما بسبب تماطل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في إمضاء عقدي العمل للمسؤولين على التحكيم الجزائري رغم أنهما باشرا عملهما منذ مدة.

قال مصدر مقرب من لجنة التحكيم أن الثنائي جمال حيمودي ورشيد مجيبة اتخذا قرارا بعدم العودة لمباشرة عملهما في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب عدم إمضاء عقد عمل يربطهما بالاتحاد الجزائري لكرة القدم رغم أنهما متواجدان في منصبهما منذ مدة فاقت الشهرين.

وحسب مصدر الشروق، فإن نائب رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي السابق جمال حيمودي حضر اجتماع المكتب الفيدرالي الذي عقد الأحد الماضي بسيدي موسى وتحدث إلى رئيس الفاف وطالبه بتسوية وضعيته ووضعية مساعده، غير أن العقد بين الطرفين بقي في أدراج الفاف ولم يمض عليه رئيس الفاف إلى غاية كتابة هذه الأسطر وهو ما جعل الثنائي يغادر مقر الفاف احتجاجا على تماطل الفاف.

مصدر مقرب من الفاف أكد للشروق أن لجنة التحكيم ومنذ بداية الموسم تعاني من بعض المشاكل الداخلية، حيث لم تمنح لها الإمكانات التي تمكنها من أداء مهمتها في أحسن الظروف، رغم قيامها بواجبها على أحسن وجه، بدليل أنه تم منح الفرصة لكل الحكام لإدارة اللقاءات ووضع سلم يسمح بوضع كل حكم في حجمه الحقيقي، وهو ما بدأت ثماره تتجسد في أرض الواقع بإسناد إدارة بعض اللقاءات المهمة إلى بعض الحكام الشبان الذين عاشوا التهميش لسنوات عديدة.

مصدر أخر أكد للشروق أن حيمودي ومجيبة ينتظران تسوية القضية في أقرب وقت ممكن للعودة إلى منصبهما ومباشرة عملهما وغلق الأبواب في وجه البعض الذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة وتحطيم مشروع مستقبلي للتحكيم يقوده أحد أحسن ما أنجب التحكيم الجزائري المونديالي جمال حيمودي والمؤطر رشيد مجيبة.

يذكر أن التحكيم الجزائري سيكون حاضرا في مونديال قطر ممثلا في الثلاثي غربال، قوراري واتشعلي، الذين ينتظرون إجراء تربصهم بسيدي موسى في أحسن الظروف.