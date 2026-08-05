حيمودي يستقيل من منصبه كمشرف عام على التحكيم

الجامعة التونسية لكرة القدم

أعلن الحكم الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي، استقالته الرسمية من منصبه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، متخليًا عن مهامه قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأكد بلحسن بالسامرة، المتحدث الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تلقي المكتب الفدرالي خطابًا رسميًا من حيمودي، البالغ من العمر خمسة وخمسين عامًا، يبلغه فيه بقرار إنهاء مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم.

تأتي هذه الاستقالة المفاجئة في توقيت حرج للغاية، حيث تفصلنا أقل من ثلاثة أسابيع عن ضربة بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقها يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أوت.

وكان الخبير الجزائري قد عُيّن في هذا المنصب خلال شهر فيفري من عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك في إطار مشروع شامل لإعادة هيكلة وتطوير منظومة التحكيم التونسي. ورغم موافقته على تمديد فترة عمله بعد انتهاء عقده الأول في الثلاثين من يونيو الماضي، إلا أنه فضل عدم مواصلة التجربة ومغادرة منصبه بشكل غير متوقع. وأوضح المتحدث باسم الجامعة التونسية أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للمكتب الفدرالي خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم، مشددًا على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الاتحاد لضمان استقرار المسابقات وتوفير أفضل ظروف النجاح للموسم الرياضي المقبل.