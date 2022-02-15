حينما يُطارد “رعاة البقر” رونالدو ويفلت من قبضتهم!

أفلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة 2019 من قبضة الأمن الأمريكي، بعد تورّطه في قضية أخلاقية.

وجمع أفراد شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية ما يكفيهم من الأدلّة، لإثبات تورّط رونالدو في فضيحة أخلاقية ضد عارضة أزياء اسمها كاترين مايورغا، بِأحد فنادق البلد عام 2019. وتوجّهوا نحو اللاعب الدولي البرتغالي للقبض عليه واعتقاله.

وتشتهر مدينة لاس فيغاس – التي تقع في الجنوب الغربي لِأمريكا – بِدُورِ القمار والخمر والمجون. وقد سافر إليها رونالدو في صيف 2019، لِقضاء عطلته هناك.

لكن المدّعي العام رفض الاتّهام الموجّه ضد رونالدو، وأمر أمن لاس فيغاس بِعدم إلقاء القبض على مهاجم فريق جوفانتوس الإيطالي (آنذاك). كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء. التي أضافت أن رونالدو دفع ما قيمته 375 ألف دولار لـ “الضحية”، وطلب منها دفن القضية… التي قد تتحوّل يوما ما إلى سيناريو لِفيلم “هوليوودي”، بطولة نيكولاس كايج أو براد بيت أو توم كروز!