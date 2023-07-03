حيوانات برية تجول في الشوارع الفرنسية إثر مقتل نائل.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

ناشروه زعموا بأن مغتربين جزائريين قاموا بإطلاقها من الأقفاص

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لحيوانات برية تجول في الشوارع الفرنسية، زاعمين أن المغتربين الجزائريين قاموا بإطلاق سراحها احتجاجا على مقتل نائل.

يظهر في الفيديو المصوّر ليلاً من داخل سيارة، حيوانات بريّة تمشي في الشوارع بحرية مطلقة، وجاء في التعليقات المرافقة أن حديقة الحيوانات فتحت بأكثر من مدينة فرنسيّة.

وزعم ناشرو المقطع الذي اجتاح موقعي فيسبوك وتويتر بالتزامن مع الأحداث العنيفة التي شهدتها فرنسا احتجاجا على مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية أن أبناء بلده هم من قاموا بفتح أقفاص الحيوانات لإشراكهم في التظاهرات.

الفيديو حصد آلاف المشاركات، وحقق تفاعلا واسعا واعتبره الكثيرون طريفا، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس قال أن الادعاء غير صحيح.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الفيديو منشور قبل ثلاث سنوات على أنّه لحيوانات فرّت من سيرك في زمن انتشار فيروس كورونا.

وأظهر التفتيش عن الفيديو – بعد تقطعيه إلى مشاهد ثاتبة – أنّه منشور على مواقع التواصل في 11 أفريل 2020، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

Est-ce que c’est la fin du monde ? 🤦🏾‍♂️😭 pic.twitter.com/xnxCXwCQ7r — K n y (@kny94_) April 10, 2020

وحينذاك، فرّت حيوانات من سيرك في فال دو مارن في منطقة باريس وجالت في الشوارع، في ظلّ إجراءات الحجر الصحّي مع انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة وأجنبيّة نشرت مقاطع فيديو مشابهة.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصاً ليل السبت الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب.

وأفادت الوزارة عن إصابة 45 عنصراً من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقاً على طرق عامة.