حيّل بسيطة لخفض الحرارة داخل المنزل

بينما يعتمد كثير من الناس على أجهزة التكييف، توجد حيل بسيطة يمكن أن تساعد على خفض الحرارة داخل المنزل وتقليل استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.

في هذا السياق، أظهرت دراسة ميدانية من عدة دول أن التهوية المتقاطعة، أي فتح النوافذ في اتجاهين مختلفين كانت من أكثر الوسائل فعالية لتحسين الراحة الحرارية داخل المنازل، خاصة عندما تنخفض الحرارة ليلا، وفق موقع frontiersin.

غلق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة

تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بإغلاق النوافذ والستائر أو الستائر المعتمة خلال الساعات الأكثر حرارة من اليوم.

ذلك لأن أشعة الشمس المباشرة التي تدخل عبر الزجاج قد ترفع حرارة الغرف بشكل ملحوظ.

وتعد النوافذ المواجهة للشرق والغرب الأكثر تسببا في تسخين المنزل خلال الصيف، حسب موقع epa.

فتح النوافذ ليلا وفي الصباح الباكر

عندما تنخفض درجات الحرارة خارج المنزل في ساعات الليل أو الفجر، يمكن فتح النوافذ لخلق تيار هوائي طبيعي يساعد على طرد الهواء الساخن المتراكم داخل الغرف واستبداله بهواء أبرد.

وتشير توصيات خبراء الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن التهوية الليلية قد تكون فعالة بشكل خاص في المناطق الجافة أو التي تشهد فرقا واضحا بين حرارة النهار والليل.

تقليل استخدام الأجهزة المنتجة للحرارة

الفرن، والمجفف الكهربائي، وبعض المصابيح التقليدية يمكن أن تضيف حرارة إضافية إلى المنزل. لذلك يُفضل:

ـ الطهي في الصباح أو المساء.

ـ استخدام الميكروويف أو أجهزة الطهي الصغيرة عند الإمكان.

ـ استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح LED.

ـ فصل الأجهزة غير المستخدمة، وفقا لموقع energy.

غلق الأبواب بين الغرف

إذا كانت بعض الغرف أكثر حرارة من غيرها، فإن إغلاق الأبواب يساعد على الحد من انتقال الهواء الساخن إلى بقية المنزل.

كما يمكن تركيز التهوية في الغرف المستخدمة فقط بدلا من تبريد المنزل بأكمله.

الاستعانة بالنباتات

تشير أبحاث منشورة في مجال البيئة الحضرية إلى أن النباتات والأشجار القريبة من المنزل تساعد على توفير الظل وتقليل تأثير أشعة الشمس على الجدران والنوافذ.

كما يمكن للنباتات المنزلية أن تساهم بدرجة محدودة في تحسين الإحساس بالراحة داخل المكان.

فحص تسربات الهواء

قد يتسرب الهواء البارد من خلال الشقوق الصغيرة حول الأبواب والنوافذ. لذلك ينصح بفحص هذه المناطق واستخدام مواد العزل المناسبة لسد الفجوات، ما يساعد على الاحتفاظ بالهواء البارد لفترة أطول، بحسب موقع epa.

استخدام أغطية وأسِرّة خفيفة

يوصي خبراء النوم باستخدام أغطية قطنية خفيفة تسمح بمرور الهواء وتساعد الجسم على التخلص من الحرارة أثناء النوم.

كما أن الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان تكون أكثر راحة خلال موجات الحر مقارنة بالأقمشة الصناعية.

هل تنجح حيلة وضع الماء المثلج أمام المروحة؟

يستخدم كثير من الناس هذه الطريقة خلال الأيام الحارة، وقد تمنح شعورا مؤقتا بالانتعاش نتيجة مرور الهواء فوق سطح بارد.

لكن الخبراء يشيرون إلى أنها لا تعمل كتكييف هواء حقيقي، بل تساعد فقط على تبريد الهواء المحيط بشكل محدود وفي نطاق صغير، وفقا لموقع energy.