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الجزائر

حي زرهوني مختار بالعاصمة: انفجار للغاز بشقة يخلف جرحى وأضرار مادية (صور)

الشروق أونلاين
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حي زرهوني مختار بالعاصمة: انفجار للغاز بشقة يخلف جرحى وأضرار مادية (صور)
ح.م
انفجار للغاز بشقة شاغرة بحي زرهوني مختار بالعاصمة

خلف انفجار للغاز وقع صبيحة الإثنين بشقة شاغرة بحي زرهوني مختار  بالجزائر العاصمة، إصابة 3 أشخاص وانهيار جدران الشقة وتضرر شقق مجاورة.

وحسب بيان الحماية المدنية: تدخلت وحدتنا بولاية الجزائر على الساعة 05 و15 دقيقة على إثر إنفجار لغاز المدينة تبعه حريق بشقة شاغرة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من 05 طوابق، بحي زرهوني مختار قرب ملحقة البلدية لدار البيضاء.

وأضاف: خلف إصابة 03 أشخاص (01 شخص إنتشل مصاب من تحت الردوم، 01 خلع في الكتف، 01 في حالة صدمة)، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

كما تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للشقق المجاورة، تم تسجيل إنهيار جدران الشقة و كذا 02 منزلين مجاورين بالإضافة إلى تسجيل تضررات على مستوى 06 شقق بالطوابق العليا للعمارة.

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