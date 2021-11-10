حي عدل في بابا حسن.. وفاة شخص في التقلبات الجوية مجرد إشاعة

نفى عدد من قاطني حي 3000 مسكن عدل في بابا حسن بالعاصمة، وفاة أحد السكان اثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفاد عدد من السكان لـ “الشروق” أن بعض منصات التواصل الاجتماعي، تداولت إشاعات لا اساس لها من الصحة حول تسجيل حالة وفاة بحي 3000 مسكن “عدل” ببابا حسن بالجزائر العاصمة، رغم انهم يقطنون به.

وحسب سكان من الحي فإن ما تم تداوله كان أخبارا كاذبة، وأشاروا الى أن وكالة عدل نصبت خلية للمتابعة والتدخل، تحسبا لأي طارئ جراء تساقط كميات معتبرة من الأمطار وما نجم عنها من سيول.

وكانت مصالح الوكالة قد تدخلت في وقت قياسي مباشرة بعد سقوط صفائح اسمنتية بأحد أجزاء حائط الدعم، بحي 3000 مسكن بابا حسن بالعاصمة، بهدف إصلاحه في أسرع وقت من طرف الشركة المكلفة بالإنجاز، ولم يخلف الحادث أي خسائر بشرية تذكر، سواء وفيات أو إصابات.