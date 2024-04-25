حُلم نجل ماجر في خوض الأولمبياد يتبخّر

لطفي ماجر (من اليمين) في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بين قطر وأستراليا.

تبخّر حلم لطفي ماجر نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر مساء الخميس، في خوض أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في جويلية المقبل.

وودّع منتخب قطر للآمال سباق كأس آسيا لِصنف أقلّ من 23 سنة، من الدور ربع النّهائي. إثر خسارته أمام اليابان بِنتيجة (2-4) بعد الوقت الإضافي.

وتابع متوسّط الميدان لطفي ماجر لقاء اليابان، من دكّة بدلاء منتخب قطر للآمال.

وتحتضن قطر البطولة الآسيوية لِصنف أقلّ من 23 سنة منذ الـ 15 من أفريل الحالي، وإلى غاية الـ 3 من ماي المقبل.

ومعلوم أن رُباعي نصف النهائي الآسيوي يحصدون تأشيرات تمثيل القارّة الصّفراء في الألعاب الأولمبية 2024، حيث يتأهّل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المحفل الباريسي بِطريقة مباشرة، ويخوض رابع الترتيب مواجهة السدّ لاحقا، مع مُمثّل إفريقيا فريق غينيا كوناكري.

للذكر، وعكس الابن لطفي ماجر، سبق للوالد رابح ماجر المشاركة في الأولمبياد، وكان ذلك مع المنتخب الوطني الجزائري في نسخة موسكو عاصمة الاتحاد السوفياتي عام 1980، وفي منصب مهاجم. حيث سجّل هدفا في دور المجموعات، وساهم في بلوغ “الخضر” محطّة ربع النّهائي.