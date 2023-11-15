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رياضة

خادمة برازيلية ترفع شكوى ضدّ نيمار

الشروق الرياضي
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خادمة برازيلية ترفع شكوى ضدّ نيمار
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نيمار بِزيّ "البي آس جي".

رفعت خادمة برازيلية شكوى لدى القضاء الفرنسي، ضدّ نجم منتخب بلادها لِكرة القدم نيمار.

وعملت هذه الخادمة (35 سنة) في بيت نيمار بِالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين جانفي 2020 وأكتوبر 2022.

وارتدى المهاجم نيمار (31 سنة) زيّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ما بين صيفَي 2017 و2023.

وادّعت هذه الخادمة – وأمّ لِأربعة أطفال – أنها كانت تشتغل في وضع وصفته بـ “الجهنّمي”، ولِمدّة تتجاوز 60 ساعة في الأسبوع. مع استلامها أجرة زهيدة نقديا.

وأضافت وفقا لِما أوردت إذاعة “آر آم سي”، الأربعاء، أنها أُجبرت على الحضور إلى العمل قبل أسبوعَين من ولادة طفلها الرابع. ولم تستلم أيّ أجر إضافي، ولا مزايا طبية، ولا إجازة مدفوعة الأجر.

وطالبت هذه الخادمة بِأن يدفع لها نيمار مبلغ 368 ألف أورو.

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