خادمة هندية تنتقم من عائلة كويتية بطريقة مقززة!
أقدمت خادمة هندية، تعمل لدى عائلة كويتية، على فعل غريب ومثير للاشمئزاز تم اكتشافه عبر كاميرا مراقبة، وذلك من باب الانتقام.
وجاء في الخبر الذي نشرته جريدة “الأنباء” الكويتية” أنّ إحدى العائلات قامت بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية تتّهم فيها عاملة المنزل الهندية بوضع فضلاتها السائلة في الطعام الذي كانت تقوم بتحضيره بشكل منتظم على مدى أكثر من سنة.
حدث في الكويت:
قررت خادمة هندية الأنتقام من الأسرة التي تخدمها من وضع فضلات على الطعام لمدة السنة pic.twitter.com/gQy3yWgjVU
— Screen Mix (@ScreenMix) March 17, 2022
وقال المـصدر، إنّ المـواطن أوضح أنّ الأسرة بدأت منذ فترة تشعر بأنّ الأطعمة التي تعدُّها لهم العاملة المنزلية ليست على ما يرام، وأنّ هناك تغيُّرا في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون علم هذه الخادمة، فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة وهي تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزّعُها على الأطعمة والمشروبات.
وبمواجهة العاملة الهندية بالمقطع الذي صُوّر داخل غرفة إعداد الطعام، اعترفت بأنّها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنّها تعمّدت تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.
القبض على خادمة هندية انتقمت من أسرة كويتية بوضع فضلاتها في الطعام لمدة عام والسبب: غرفتي منفصلة وعلى سطح المنزل ! pic.twitter.com/l4i4LOAlHM
— ӳáśéŕ fáthӳ 88 💕 (@yaserfathyy88) March 16, 2022
وقد قامت مصالح الأمن باحتجاز العاملة الوافدة في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقّع مدير عام مديرية أمن المحافظة قرار إبعاد الخادمة عن البلاد.