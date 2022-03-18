خادمة هندية تنتقم من عائلة كويتية بطريقة مقززة!

أقدمت خادمة هندية، تعمل لدى عائلة كويتية، على فعل غريب ومثير للاشمئزاز تم اكتشافه عبر كاميرا مراقبة، وذلك من باب الانتقام.

وجاء في الخبر الذي نشرته جريدة “الأنباء” الكويتية” أنّ إحدى العائلات قامت بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية تتّهم فيها عاملة المنزل الهندية بوضع فضلاتها السائلة في الطعام الذي كانت تقوم بتحضيره بشكل منتظم على مدى أكثر من سنة.

وقال المـصدر، إنّ المـواطن أوضح أنّ الأسرة بدأت منذ فترة تشعر بأنّ الأطعمة التي تعدُّها لهم العاملة المنزلية ليست على ما يرام، وأنّ هناك تغيُّرا في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون علم هذه الخادمة، فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة وهي تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزّعُها على الأطعمة والمشروبات.

وبمواجهة العاملة الهندية بالمقطع الذي صُوّر داخل غرفة إعداد الطعام، اعترفت بأنّها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنّها تعمّدت تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.

وقد قامت مصالح الأمن باحتجاز العاملة الوافدة في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقّع مدير عام مديرية أمن المحافظة قرار إبعاد الخادمة عن البلاد.