-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية
رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وجّه كل من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، تهانيهما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وتمنى خادم الحرمين للرئيس تبون في رسالته “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية اطراد التقدم والازدهار، كما أشاد خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسعيهما لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.”

من جانبه تقدم الأمير محمد بن سلمان للرئيس تبون “بأطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.”

 

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

من طرد الاستعمار إلى إعلاء الدولة… تتوالى انتصارات الجزائر

من طرد الاستعمار إلى إعلاء الدولة… تتوالى انتصارات الجزائر

بيان من جامع الجزائر بشأن تسهيل تنقل المصلين خلال معرض الكتاب

بيان من جامع الجزائر بشأن تسهيل تنقل المصلين خلال معرض الكتاب

وزيرة الثقافة تزور مصر للمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز

وزيرة الثقافة تزور مصر للمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز

بمناسبة 1 نوفمبر.. بلعريبي يعطي إشارة انطلاق توزيع السكنات

بمناسبة 1 نوفمبر.. بلعريبي يعطي إشارة انطلاق توزيع السكنات

الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.. سعيود يهنئ الشعب الجزائري

الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.. سعيود يهنئ الشعب الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد