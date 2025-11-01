خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

وجّه كل من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، تهانيهما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وتمنى خادم الحرمين للرئيس تبون في رسالته “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية اطراد التقدم والازدهار، كما أشاد خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسعيهما لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.”

من جانبه تقدم الأمير محمد بن سلمان للرئيس تبون “بأطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.”