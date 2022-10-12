خارجية أذربيجان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

استدعت وزارة الخارجية في أذربيجان يوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في البلاد. على خلفية حادث إطلاق نار تعرضت له سيارة تابعة للسفارة الأذرية في واشنطن.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعربت الخارجية عن “قلقها الشديد وامتعاضها من الحادث”. كما أبلغت القائم بالأعمال الأمريكي بضرورة “ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية”.

وتعرضت سيارة رسمية تابعة للسفارة الأذرية في واشنطن لإطلاق نار ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، وفق ما أفادت به الخارجية، مضيفة أن البعثة الدبلوماسية أبلغت على الفور الجهات الأمريكية المعنية وقدمت صورا من كاميرات المراقبة.