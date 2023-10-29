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خارجية الاحتلال تستدعي سفير روسيا احتجاجا على استقبال وفد من حماس في موسكو

الشروق أونلاين
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خارجية الاحتلال تستدعي سفير روسيا احتجاجا على استقبال وفد من حماس في موسكو
أرشيف
الرئيس الروسي

استدعت خارجية الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، سفير روسيا في تل أبيب المحتلة، احتجاجا على استقبال موسكو لوفد عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويوم الخميس الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، يجرون زيارة إلى موسكو.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي:”أستطيع أن أقول وأؤكد أن ممثلي الحركة الفلسطينية المعنية في زيارة لموسكو”.

كما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قد وصل بالفعل إلى موسكو.

من جهتها، قالت وكالة “تاس” الروسية أيضا أن الوفد الفلسطيني يزور موسكو “للحديث بشأن مساع للإفراج عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة”، الذي تمّ اعتقالهم في إطار عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال.

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