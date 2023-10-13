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خارجية الاحتلال: طعن دبلوماسي إسرائيلي في بكين

الشروق أونلاين
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خارجية الاحتلال: طعن دبلوماسي إسرائيلي في بكين

أكدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعرض موظف في السفارة الإسرائيلية في بكين لاعتداء بالسكين.

وحسب بيان لخارجية الاحتلال فإن الهجوم لم يحدث داخل مجمع السفارة نفسه الذي يفصله مبنى سفارة أخرى فقط عن سفارة الولايات المتحدة في منطقة تضم عددا من السفارات وبها وجود كثيف للشرطة.

وقالت الخارجية إن الموظف يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن “حالته مستقرة”.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتم التحقق منها بعد على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، رجلا مخضبا بالدماء يستلقي على رصيف بجوار سيارة ويقول للمارة إنه من السفارة الإسرائيلية.

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