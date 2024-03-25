خارجية فلسطين: نثمّن مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر

بعد اعتماد قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عبّرت خارجية فلسطين يوم الإثنين في بيان، عن ترحيبها بتحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.

جاء هذا عقب اعتماد المجلس قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع الأعضاء لصالح القرار، باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن “اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام”.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى “الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا”.

قبل أن “تثّمن مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الشقيقة الجزائر، بتقديم مشروع القرار”.

وأصدر مجلس الأمن يوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وفي كلمة له عقب التصويت على مشروع القرار، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع.