خارجية ليبيا تستهجن “تصرّفات فجّة” لوزير الخارجية اليوناني في طرابلس

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا يوم الخميس في بيان، ما وصفته بـ”المواقف الفجّة” لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس. بعد تراجعه عن الهبوط في مطار طرابلس، بدعوى عدم اعتراف بلاده بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة.

وقالت الخارجية الليبية إنها منحت الوزير اليوناني موافقتها على زيارته إلى العاصمة طرابلس صباح الخميس، حيث كان سيستقبل بالمطار من طرف نظيرته نجلاء المنقوش “وفق الأعراف الدبلوماسية”.

“إلا أنه (الوزير اليوناني)، وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى، دون أي ايضاحات”، يضيف ذات البيان.

بالمقابل، حلّ ديندياس، بعد مغادرته مطار طرابلس، في مطار بنغازي. حيث كان في استقباله هناك المشير خليفة حفتر.

ونشر الوزير اليوناني تغريدة على تويتر، قال فيها إنه وصل إلى بنغازي، “حيث يفترض أن تجري زيارته إلى شرق ليبيا“، على حدّ تعبيره.

وأكدت الخارجية الليبية في ختام بيانها أنها “تستهجن هذا التصرف”. مؤكدة عزمها على “اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.