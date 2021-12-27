خارطة الجامعة العربية.. عمرو موسى ينهي خدعة المخزن الجديدة

أكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، إن الخريطة الجديدة التي يزعم نظام المخزن أنها تضم إقليم الصحراء الغربية قديمة، ولم تتغير وهي بدون حدود بين الدول الأعضاء وموجودة ببهو المنظمة منذ سنوات.

وقال عمرو موسى في تصريحات إعلامية، إن هناك خريطة واحدة معتمدة لدى الجامعة العربية، بخصوص الوطن العربي بدون خطوط أو حدود، ولم تطرأ عليها أي تعديلات أو تغييرات.

وحسب موسى فمواقف الجامعة العربية ثابتة إزاء هذا الموضوع ولن تتغير.

وتداولت وسائل إعلام مغربية محسوبة على نظام المخزن لأيام معلومات “زائفة”، مفادها تعليمة للجامعة باعتماد خريطة جديدة، تؤكد تبعية الصحراء الغربية المحتلة للرباط، رغم أن منظمة الأامم المتحدة تعتبرها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار.

بلاني: هذه قصة خريطة المخزن الجديدة

والأحد، أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني، أن الخريطة الجديدة التي يزعم نظام المخزن أنها تضم إقليم الصحراء الغربية المحتل للمغرب، والتي تكون قد أقرتها أمانة الجامعة العربية عبارة عن “تضليل سافر” و”خدعة اخرى” من المغرب.

وصرح بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أن “مصادر رسمية مغربية تواصل باستمرار مشروعها التضليلي السافر ودعايتها الكاذبة بخصوص عقد القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها في شهر مارس المقبل بالجزائر، حيث جندت من خلال بوقها الرسمي (وكالة المغرب العربي للأنباء) أذنابها (منهم بعض المرتزقة الجزائريين المعروفين) بخصوص خريطة جديدة مزعومة تضم الاقليم المحتل من الصحراء الغربية والتي تكون أمانة الجامعة العربية قد أقرتها مؤخرا”.

وأضاف أن وسائل الاعلام المغربية “المضللة” من قبل الجهات الرسمية في بلادها “وقعت في فخ كذبة مكشوفة يسهل دحضها لتعرية هذه الخدعة الجديدة”.

وأوضح بلاني في هذا السياق أن هذه الخريطة الموحدة التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء “ليست بالأمر الجديد ولطالما ظهرت في الموقع الرسمي للجامعة العربية”، مضيفا أن الخريطة نفسها دون تحديد لحدود الدول الأعضاء “قد صودق عليها في وقتها من طرف اتحاد المغرب العربي”.

وذكر الدبلوماسي أنه بعد الاحتجاج “شديد اللهجة” للممثلية الجزائرية بعد النشر “غير المقبول” لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة لخريطة تضم الصحراء الغربية”وجهت أمانة الجامعة العربية مذكرة تأمر فيها كافة الهيئات تحت الوصاية باعتماد الخريطة الرسمية الوحيدة المعترف بها من طرف جامعة الدول العربية والتي هي محل توافق أي تلك التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء”.

وقال بلاني إن “الأمر يتعلق بمناورة تضليلية تهدف إلى إخراج الدوافع الحقيقية عن سياقها والتي حملت أمانة الجامعة العربية على إعداد هذه المذكرة التصويبية من أجل جعلها حدث وهمي لا وجود له إلا في العقول المخادعة لهؤلاء الذين يبدعون في فنون التلاعب والخداع”.