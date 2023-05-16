خارطة طريق بين الجزائر والكاميرون للنقل الجوي والبحري

موازاة مع وضع برنامج عمل للتكوين وتبادل الخبرات

أعلن وزير النقل، يوسف شرفة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والكاميرون في مجال النقل الجوي والبحري.

وأوضح شرفة على هامش زيارة لميناء الجزائر، رفقة وزير النقل الكاميروني، جان ارنيست ماسينا، أنه تجسيدا لاتفاقية-إطار للتعاون في مجال النقل والأرصاد الجوية، المبرمة، الاثنين، بين البلدين “سيتم وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والكاميرون في مجال النقل الجوي والنقل البحري للبضائع”.

كما عبر الوزير عن استعداد الجزائر لمرافقة الكاميرون في إنشاء عدة هياكل في مجال النقل البحري والجوي، مشيرا إلى “التفكير في وضع اتفاقية بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة الطيران الكاميرونية في مجال صيانة الطائرات، كون المؤسسة الجزائرية تمتلك أكبر الورشات على مستوى القارة الإفريقية في صيانة الطائرات”.

كما سيتم، يضيف شرفة، وضع برنامج عمل في مجال التكوين وتبادل الخبرات بين الدولتين في المجال البحري من خلال مرافقة الدولة الكاميرونية في إنشاء معهد وطني للبحرية.

وبالمحطة البحرية للمسافرين (ميناء الجزائر)، استمع الوزير الكاميروني لشروحات مفصلة حول المرافق التي تحتويها المنشأة وكذا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

كما طاف الوزيران بأجنحة باخرة “باجي مختار3″، التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث قدمت شروحات مفصلة حول مزايا الباخرة والخدمات المقدمة ونظام الرحلات وطاقة الاستيعاب.

وبالمناسبة، أوضح وزير النقل الكاميروني، أن زيارته للجزائر تأتي في ظل رغبة قيادة البلدين في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال النقل.

وعليه، أبرز ارنيست ماسينا أن زيارته للجزائر سمحت له “بالوقوف على ما تم الوصول إليه في هذا المجال سواء على المستوى التكنولوجي أو التجاري”، وكذا الاطلاع على فرص الشراكة المتاحة بين البلدين في عدة مجالات بما فيها السياحة.