-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

خارطة طريق جديدة لتحسين نشاط موانئ الصيد

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
خارطة طريق جديدة لتحسين نشاط موانئ الصيد

أكد وزير النقل، منجي عبد الله، السبت، إستعداد قطاعه للعمل ضمن مخطط وإستراتيجية مشتركة مع قطاع الصيد البحري من خلال وضع خارطة طريق موحدة قصد تحسين ظروف وسيرورة العمل في موانئ الصيد.

وجاء في بيان لوزارة النقل “تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية نشاط الصيد البحري وتطويره، وتنظيم هذه الشعبة، ترأس السيد وزير النقل منجي عبد الله، مناصفةً مع السيد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، اليوم السبت 02 أفريل 2022 بمقر وزارة النقل، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارتين”.

كما خصص موضوع هذا الاجتماع التقني، لتدارس وضعية موانئ الصيد ونمط تسييرها و آفاق تطوير أداءها بما يتماشى مع متطلبات المهنيين وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية لتثمين دور موانئ الصيد ورفع إنتاج البلاد من الثروة السمكية و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات ذات صلة
600 مليون دينار أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في حسابات الصيرفة الإسلامية

600 مليون دينار أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في حسابات الصيرفة الإسلامية

إدانة عبد الوحيد طمار بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد في العقار

إدانة عبد الوحيد طمار بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد في العقار

السبت أول أيام شهر رمضان بالجزائر

السبت أول أيام شهر رمضان بالجزائر

تحسين نوعية التكوين المهني للعبور إلى الاقتصاد التنموي

تحسين نوعية التكوين المهني للعبور إلى الاقتصاد التنموي

الجمهور الذي لا يجب أن يخسر أبدا.. !

الجمهور الذي لا يجب أن يخسر أبدا.. !

أسعار مقننة لبيع الكتاب المدرسي

أسعار مقننة لبيع الكتاب المدرسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد