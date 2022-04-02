خارطة طريق جديدة لتحسين نشاط موانئ الصيد

أكد وزير النقل، منجي عبد الله، السبت، إستعداد قطاعه للعمل ضمن مخطط وإستراتيجية مشتركة مع قطاع الصيد البحري من خلال وضع خارطة طريق موحدة قصد تحسين ظروف وسيرورة العمل في موانئ الصيد.

وجاء في بيان لوزارة النقل “تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية نشاط الصيد البحري وتطويره، وتنظيم هذه الشعبة، ترأس السيد وزير النقل منجي عبد الله، مناصفةً مع السيد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، اليوم السبت 02 أفريل 2022 بمقر وزارة النقل، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارتين”.

كما خصص موضوع هذا الاجتماع التقني، لتدارس وضعية موانئ الصيد ونمط تسييرها و آفاق تطوير أداءها بما يتماشى مع متطلبات المهنيين وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية لتثمين دور موانئ الصيد ورفع إنتاج البلاد من الثروة السمكية و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.