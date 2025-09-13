خارطة طريق لتنفيذ صفقات تفوق 11 مليار دولار

اجتماع بالوزارات المعنية لتحديد الأرقام النهائية والخطوة المقبلة.. جمعية المصدّرين لـ "الشروق":

ناصري: المعرض نجح على 4 مستويات.. والمطلوب الآن متابعة حكومية صارمة

إلزامية فتح نقاط توزيع بإفريقيا لتسويق السيراميك والمنتجات الجزائرية ميدانيا

دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين إلى عقد اجتماع عاجل يضمّ كافة الوزارات المعنية بالصفقات التي تم توقيعها خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة، والتي توازي إجمالًا 11.4 مليار دولار “كل وزارة على حدة”، من أجل تحديد القيم النهائية لصفقات كل قطاع، ووضع خارطة تصدير استراتيجية للفترة 2026 – 2030 قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف ضمان تجسيد هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع فعلية.

وفي تصريح خصّ به “الشروق”، ثمّن نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين النتائج المحققة خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، واصفا الحدث بأنه ناجح على 4 مستويات وهي “نجاح سياسي واقتصادي ودبلوماسي وثقافي ناهيك عن التنظيم المحكم بامتياز”، مؤكّدا أنّ الجزائر سجّلت حضورا وازنا، واستطاعت عبر أجنحتها أن تعرض تنوّع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدماتية، ما أسفر عن توقيع صفقات معتبرة بقيمة إجمالية بلغت 11.4 مليار دولار، تشمل فرص تصدير واستثمار واعدة.

وأوضح المتحدث أنّ هذه النتائج “تمثل نقلة نوعية في مسار الانفتاح التجاري الجزائري نحو القارة الإفريقية”، لكنها تتطلّب متابعة دقيقة من مختلف القطاعات الوزارية المعنية لتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، وفي هذا السياق، دعا الوزارات المكلفة بالصناعة، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، الأشغال العمومية وغيرها من تلك التي وقّعت اتفاقيات تصدير إلى “تقديم حصيلة تفصيلية لكل قطاع حول الصفقات المبرمة وخارطة طريق واضحة لتنفيذها، بما يضمن أن لا تبقى مجرد حبر على ورق”.

واقترح نائب رئيس الجمعية عقد اجتماع شامل يضم ممثلي كل وزارة على حدة قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل عرض النتائج المحققة ووضع برنامج تصدير استراتيجي للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030، موازاة مع برنامج الحكومة الذي يستهدف بلوغ 30 مليار دولار خارج المحروقات، وأوضح أنّ الجمعية الوطنية للمصدرين ستشارك بفعالية في هذا المسار، عبر تقديم مقترحاتها ورؤيتها لتكون “جسرا بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني”.

وشدّد المتحدث على ضرورة تقديم مجموعة من التسهيلات الجوهرية لفائدة المصدرين، على غرار فتح نقاط توزيع دائمة للمنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية، موضحا: “لا يمكن تصدير السيراميك أو المنتجات الجزائرية الأخرى من دون إنشاء شبكات توزيع فعلية في الدول المستهدفة، فالتواجد الميداني عامل حاسم لرفع حجم المبيعات، وتوقيع صفقات جديدة وزيادة التنافسية”، كما طالب بتحسين خدمات النقل الدولي وتبسيط إجراءات تحويل العملة الصعبة للمصدرين.

وأضاف أن الطلب الإفريقي لا يقتصر على استيراد المنتجات، بل يشمل الاستثمار المحلي في بلدانهم، وهو ما يستوجب “مراجعة القانون 14/04 المتعلق بالاستثمار خارج الجزائر بشكل عاجل، بما يسمح بإنشاء مشاريع مشتركة على الأراضي الإفريقية ويعزز النفوذ الاقتصادي الجزائري بالقارة”.

وفي قطاع الصناعة الصيدلانية، توقف المتحدث عند التحديات الكبيرة التي تواجه الصادرات الدوائية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها تحقيق الهدف الذي أعلنه وزير الصناعة الصيدلانية بتصدير أدوية بقيمة 400 مليون دولار سنويا، في حين لا تتجاوز صادرات الدواء حاليا 30 مليون دولار، وأوضح أن “أكثر من 220 متعاملا ينشطون في هذا المجال، لكن الوصول إلى هذه الأرقام يتطلب خطة واضحة لتطوير الجودة والتنافسية، إلى جانب معالجة صعوبة تسجيل الأدوية في الأسواق الإفريقية، وهي مسألة تقنية وقانونية تفرض مراجعة عميقة للآليات الحالية”، كما أشار إلى أنّ تسجيل الاستثمارات الدوائية نفسها يواجه تعقيدات، ما يفرض استراتيجية جديدة لتسهيل دخول المنتجات الجزائرية للسوق الإفريقية، مؤكدا أن المنتج الجزائري ذو جودة، يجب فقط تقديم التسهيلات اللازمة.

كما دعا نائب رئيس الجمعية إلى مرافقة المصدرين الذين يمتلكون منتجات ذات جاذبية عالية وتقديم الدعم الترويجي لهم في الأسواق الخارجية، مؤكّدا أنّ نجاح الجزائر في إفريقيا “لا يقتصر على توقيع العقود، بل يقاس بمدى تحويلها إلى مشاريع استثمارية وتجارية فعلية تدرّ أرباحا وتخلق مناصب شغل وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني”.

واختتم قائلا: “الفرصة اليوم مواتية للجزائر لتثبيت مكانتها كفاعل تجاري رئيس في القارة الإفريقية، لكن ذلك يتطلب عملًا تكامليا منظما بين الحكومة والقطاع الخاص، لتصبح إفريقيا امتدادا طبيعيا للصادرات الجزائرية في السنوات القادمة”.