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خارطة طريق للتعاون بين الجزائر والدنمارك في مجال الطاقة

الشروق أونلاين
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خارطة طريق للتعاون بين الجزائر والدنمارك في مجال الطاقة
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الجزائر والدنمارك

استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي يوم الأحد، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر فانيسا فيجا ساينز.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المباحثات بين الطرفين على “تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والتحوّل الطاقوي بالجزائر”.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية.

وقدّم عويسي بالمناسبة، لمحة عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، على غرار مشروع سونلغاز لإنتاج 2.000 ميغاوات طاقة شمسية كهروضوئية.

وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء، على وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. مع عقد لقاءات بين الشركة الدنماركية للطاقة ومؤسسات القطاع من الجانب الجزائري.

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