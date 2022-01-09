خارطة طريق للحفاظ على “السيادة الرقمية”

لرصد التحديات في مجال الأمن التكنولوجي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن إنشاء خلية متعددة القطاعات خاصة باليقظة التكنولوجية سيسمح “بوضع خارطة طريق حكومية منسقة” لرصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي لفوج العمل للجنة الوطنية لليقظة التكنولوجية، إن هذه التشكيلة المتنوعة والمشتركة بين عديد القطاعات ستسمح بـ”وضع خارطة طريق حكومية منسقة من شأنها المساهمة في رصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني وكذا تقييم القدرات التي تتوفر عليها مختلف القطاعات سواء البشرية منها أو المادية”.

وأضاف بن زيان بأن هذه الخارطة ستمكن أيضا من “الاستغلال المشترك والأنجع” للتجهيزات والهياكل القاعدية، إلى جانب تبني تصور موحد للآليات التي سيتم -حسبه- اقتراح وضعها من قبل هذه الخلية وذلك من أجل ضمان أمن تكنولوجي وطني وقومي للبلاد.

وأبرز الوزير، أن هذا الفوج الذي كلف بالإشراف عليه من قبل الوزير الأول، يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتشكيل خلية يقظة تكنولوجية والتي تندرج ضمن جملة من التدابير التي أمر باتخاذها بهدف الحفاظ على “السيادة الرقمية” للبلاد.

كما التزم بن زيان، بالمناسبة، بالعمل على “تكثيف الجهود للتصدي للتحديات والمخاطر التي أضحت تسببها التكنولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي”.

ونظرا لتصاعد مخاطر العلاقة بين الأمن والتكنولوجيا في المشهد الدولي، أكد الوزير بأن الأمر أصبح يتعلق “بتغير موازين القوى في العالم” التي لم تعد “خاضعة لعناصر القوى التقليدية بقدر ما أصبحت تتأثر لدرجة أكبر بقدرات وإمكانات كل دولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتي تغير معها مفهوم السيادة الذي أصبح تحت طائلة مخابر الصناعات الرقمية وشركات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة”.