خاسف يعود للظهور مع تانديلا ويدخل حسابات بلماضي مجددا  

المدرب لا يزال في رحلة البحث عن بديل لبن سبعيني

عاد الدولي الجزائري نوفل خاسف للظهور مجددا مع نادي تانديلا البرتغالي، بعد رفع العقوبة التي كانت مسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد انتظار طويل.

وتعرض نوفل خاسف لعقوبة الإبعاد لمدة 4 أشهر، وعقوبة مالية قدرها 160 ألف يورو، بسبب شكوى مقدمة من ناديه السابق نصر حسين داي، وذلك بسبب إخلاله بأحد شروط العقد.

واستأنف نوفل خاسف نشاطه الرياضي، أمس الأول، لأول مرة بعد 4 أشهر كاملة بسبب عقوبة الإيقاف من “الفيفا”، حيث شارك الدولي الجزائري أساسيا في مباراة فريقه تونديلا ضد جيل فيسنتي ضمن منافسات كأس البرتغال.

وتعد هذه التطوّرات بمثابة المفاجأة السارة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان يفتقر إلى ظهير أيسر ثابت يكون بديلا لرامي بن سبعيني، حيث قام المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”الخضر” باختبار لاعبين آخرين في ذلك المركز، على غرار محمد فارس وأيوب عبد اللاوي، لتأتي عودة خاسف التي ستعطيه خيارات أكثر.

وكان نوفل خاسف قد سجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني في مباراة بوتسوانا في شهر مارس الماضي، بعد دخوله احتياطيا في آخر دقائق، وفي لقاء يندرج ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، قبل أن يبعد من طرف المدرب بلماضي في التربص الأخير لعدم انقضاء العقوبة المسلطة عليه.

ويعاني المنتخب الوطني من غياب بديل في المستوى لرامي بن سبعيني، حيث سبق للمدرب جمال بلماضي وان اشتكى كثيرا من ذلك، وجرب العديد من اللاعبين، وبالتالي فإن جاهزية خاسف للمواعيد القادمة، ستجعله محل أنظار الطاقم الفني لـ”الخضر”، وقد يتم استدعاؤه خلال تربص شهر أوت القادم.

وسيواجه المنتخب الوطني مع نهاية شهر أوت، منتخب جيبوتي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ضمن فعاليات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، قبل شدّ الرحال إلى واغادوغو لمواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية من ذات التصفيات.