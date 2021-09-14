خاسف يقع في المحظور ويعيش أمسية سوداء

عاش الدولي الجزائري نوفل خاسف أمسية سوداء، بسبب ارتكابه أخطاء فادحة تسببت في خسارة ناديه تونديلا في مواجهته لنادي إيستوريل برايا.

وارتكب خاسف نوفل الخطأ الأول على مقربة من وسط الميدان، أين ضيّع كرة مررت مباشرة إلى المهاجم شكينهو الذي وقع الهدف الأول.

وفي د44 ضيّع خاسف كرة أخرى، تقريبا في نفس المنطقة، استغلها نادي استوريل بريا، في تحويلها إلى هجمة سريعة أثمرت عن الهدف الثاني، في مباراة إنتهت بهزيمة رفقاء خاسف في الديار، بهدفين لهدف واحد.

وأثارت الأخطاء المرتكبة من طرف المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، غضب مدربه الذي قرر استبداله مباشرة بعد نهاية الشوط الأول.

وبعد أنتمكن من حجز مكانة أساسية في فريقه خلال الجولات السابقة، من الممكن أن يتحوّل خاسف إلى مقعد البدلاء في الجولة المقبلة، خاصة وأنه لا يتواجد في أحسن حالاته.

وفي حال واصل خاسف بنفس الأداء في المباريات المقبلة، فإنه سيرهن حظوظه بنسبة كبيرة في التواجد بتربص المنتخب في شهر أكتوبر، خاصة في ظل العودة القوية لمحمد فارس مع ناديه الجديد جنوة.