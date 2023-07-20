خاسف ينضم إلى نادي غازي عنتاب التركي

أعلن نادي غازي عنتاب من الدوري التركي الممتاز، صبيحة الخميس، تعاقده مع الدولي الجزائري نوفل خاسف.

ووقع الظهير الأيسر خاسف على عقد يمتد لموسمين، مع قابلية التجديد لموسم واحد.

ورحب النادي التركي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بالمستقدم الجديد، حيث قال: “نرحب بنوفل خاسف البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر في نادينا ونتمنى له كل النجاح”.