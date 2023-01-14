خاصية جديدة.. هواتف ذكية بدون شريحة “سيم”

يطمح إصدار تجريبي من سامسونغ إلى اللجوء إلأى خاصية جديدة تتيح التخلص من شريحة “سيم” التقليدية واستبدالها بشريحة مدمجة “esim”، لراحة مستخدمي الهواتف الذكية.

وكشف موقع “كلوبيك” لأخبار الهواتف والتقنية، أن سامسونغ تسير نحو جعل الانتقال إلى هاتف ذكي أكثر سلاسة، سيسمح الخيار، المتاح لجميع الشركات المصنعة المزودة بخدمات”غوغل موبيل سارفيس”، لمالكي هواتف سامسونج الذكية بتنفيذ العملية في بضع ثوانٍ.

وأوضح الموقع أن أحدث إصدار تجريبي من نظام تشغيل الهاتف المحمول من جوجل يحتوي على أداة جديدة تتيح لك نقل الشريحة من هاتف قديم إلى الهاتف الجديد. غالبًا ما تكون هذه الخطوة مملة وتتطلب تنفيذ موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمشغلها.

وأوضح أنه يمكن أن يقدم كل من جلاكسي Z فولد 5 و Z فليب 5، اللذين يمكن إصدارهما في منتصف صيف 2023، هذا الخيار. ومع ذلك، قد تحتفظ جوجل بأول خيار من هذا القبيل ولا تعرضه إلا حصريًا على طرازات بيكسل قبل نشرها على نطاق واسع في الأشهر التالية.

وأشار الموقع أنه ومنذ عدة سنوات حتى الآن، يقوم المصنعون بدمج الدعم لبطاقة SIM بالشريحة المدمجة esim، في أحدث هواتفهم الذكية. بدلاً من الاضطرار إلى فتح الفتحة المتوفرة لهذا الغرض لإدخال هذه البطاقة الصغيرة التي يوفرها المشغل الخاص بك، تتيح لك eSIM إجراء هذه العملية في بضع ثوانٍ وبنقرات عديدة على شاشة هاتفك الذكي.

كما تعد الشريحة عملية أيضًا للمسافرين أو العملاء الذين يرغبون في إضافة خط ثانوي إلى هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى حمل هاتف ثانٍ في جيوبهم. حتى أن بعض الشركات المصنعة قد تراجعت عن طريق إزالة منفذ “سيم” من أجهزتهم. هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع أبل مع أيفون 14، والذي أزال بشكل دائم منفذ “سيم” من الإصدارات الأمريكية.

من جانبها، يبدو أن غوغل قد تأخرت في موضوع eSIM، لكن أندرويد 13 يمكن أن يحسن الأمور لراحة المستخدمين، سيبسط أندرويد 13 نقل اشتراكه عبر أداة مدمجة في النظام.