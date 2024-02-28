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الجزائر

خاص “للشروق أونلاين”: منصة رقمية جديدة لأصحاب المشاريع الفلاحية الكبرى

عادل فداد
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خاص “للشروق أونلاين”: منصة رقمية جديدة لأصحاب المشاريع الفلاحية الكبرى

 كشفت مصادر مقربة “للشروق أونلاين” عن مشروع جديد تعمل وزارة الفلاحة على استحداثه لاستقطاب المشاريع الفلاحية الكبرى في البلاد.

وقال محدّثنا “إن الهيآت المسؤولة في وزارة الفلاحة، تعمل على استحداث لجنة خاصة، توكل إليها مهمة دراسة الملفات الاستثمارية الكبيرة والتي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار”، مفيدا بأن “تنصيب هذه اللجنة سيكون في أقرب وقت”.

وأكد مصدر “الشروق أونلاين” أن هذا المشروع يتواجد في مراحله الأخيرة، حيث سيتدعم برواق أخضر، يسهل على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار الفلاحي، التواصل مع الجهات الفاعلة في الوزارة وتجسيد مشاريعهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ذات المصدر، “هناك العديد من المستثمرين الخليجيين والايطاليين والاتراك، ممن يرغبون في زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية”.

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