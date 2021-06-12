خالدي وسواكري يُهنّئان “الخضر” وينتخبان

هنّأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي المنتخب الوطني الجزائري، بعد تحطيمه الرّقم القياسي الإفريقي. كما شارك في الانتخابات التشريعية ناخبا.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بِفوزه اليوم على نظيره التونسي بأِداء متألّق، يُحقق المنتخب الوطني بِمباراته السابعة و العشرين دون هزيمة، رقما قياسيا إفريقيا جديدا، و ينفرد بِعرش المنتخبات الإفريقية التي حقّقت أكبر سلسلة من النتائج الإيجابية. و لايسعني أمام هذا الانجاز الذي نفتخر و نعتز به إلا أن أجزل الشكر و الامتنان لمنتخبنا الوطني، لاعبين و طاقما فنيا و ناخبا وطنيا و اتحادية، على الجهود المضنية المبذولة لبلوغ هذا المستوى الرّاقي و المشرّف، مع تمنّياتنا لهم بِالمزيد من الانتصارات في قادم المنافسات القارية و الدولية”.

كما لم يُفوّت الوزير سيد علي خالدي فرصة التطرّق إلى الاستحقاق السياسي، والإشادة بـ “عرس” التشريعيات.

من جهتها، ثمّنت كاتبة الدولة المكلّفة بِرياضة النخبة سليمة سواكري انتصارات المنتخب الوطني، قائلة: “هنيئا للخضر. هنيئا لنا بِمنتخب يصنع التاريخ و يُحطّم الرّقم القياسي الإفريقي بـ 27 مباراة متتالية دون خسارة. شكرا يا أبطال، كنتم محاربين فوق الميدان كما عهدناكم دائما، ألف ألف مبروك”.